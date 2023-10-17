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14:27, 17 октября 2023Забота о себе

Врач назвала сигнализирующие о серьезных болезнях симптомы

Фото: Juli Kosolapova / Unsplash

Часто пациенты игнорируют первые симптомы серьезных болезней и не обращаются вовремя к врачам, констатировала стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала, какие изменения во рту могут говорить о других опасных заболеваниях.

По словам Сумцовой, отеки, кровоточивость, изменение верхних слоев кожи во рту могут быть связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). С этими проблемами многие обращаются к стоматологу, но во время осмотра их могут заметить и другие врачи: эндокринолог, гастроэнтеролог или гематолог.

Проблемы со слизистой оболочкой во рту могут возникать и из-за дефицита витаминов группы В (В1, В2, В12)

Сумцова предупредила, что поражения слизистой оболочки также могут сигнализировать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При инфаркте миокарда во рту появляется отечность, эрозии, язвы и трещинки. Кроме того, слизистая оболочка может стать серовато-синей.

У женщин более зрелого возраста с диагнозом артериальная гипертензия наблюдаются плотные пузыри, которые оставляют после себя эрозии. Язвочки на языке могут появиться у пациентов с некрозом и секвестрацией тела. Более того, изменения слизистой оболочки рта появляются при сахарном диабете

Татьяна Сумцовастоматолог
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В некоторых случаях при обнаружении проблем в полости рта стоматологу потребуется консультация специалистов другого профиля. «Их главная задача — устранить факторы, спровоцировавшие развитие патологии. При этом нельзя использовать прижигающие средства», — добавила стоматолог.

Ранее Татьяна Сумцова предупредила о первых признаках меняющей внешний вид языка болезни. Она рассказала, что внешний вид языка может меняться, если человек заболел десквамативным глосситом, также известном как «географический язык».

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    Вера Владзиевская
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