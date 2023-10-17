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20:13, 17 октября 2023Силовые структуры

Иностранец попытался вывезти тушу исчезающего медведя в багажнике и попался

На Алтае задержали казаха, пытавшегося вывезти тушу исчезающего медведя в авто

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Алтайском крае задержали гражданина Казахстана, пытавшегося вывезти за границу тушу исчезающего бурого медведя в багажнике автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, все произошло в районе пункта пропуска «Кулунда». Иностранец был задержан при попытке вывезти из России разделанную тушу находящегося под угрозой исчезновения бурого медведя. В багажнике легкового автомобиля сотрудники таможенной службы обнаружили замороженные части животного, а также его мясо.

Разрешающих документов на вывоз такого груза у мужчины не оказалось. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. Ведется расследование.

Бурый медведь подпадает под действие Конвенции о международной торговле дикой флорой и фауной, находящимися под угрозой исчезновения, уточнили в ведомстве.

Ранее во Владивостоке пограничники изъяли у двоих иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, которые они прятали в гаражном кооперативе.

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    Олеся Мицкевич
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