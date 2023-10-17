Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:22, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Известный ведущий назвал недостаток российских телешоу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный телеведущий, бывший участник КВН, экс-сценарист шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Константин Анисимов рассказал, чего не хватает российским лейт-найт-шоу. Недостаток отечественных передач он назвал в интервью для «Вокруг ТВ». Запись беседы доступна на YouTube.

По мнению Анисимова, подобным российским передачам не хватает правдивости. «Понятно, что есть образ ведущего, образ гостя. (...) В лейт-найт-шоу все равно должна быть правда, все равно», — заявил он.

Для подтверждения своих слов сценарист привел эпизод, когда в одном из выпусков «Вечернего Урганта» ведущий Иван Ургант сел мимо стула. Анисимов рассказал, что эту сцену должны были вырезать, но в итоге решили оставить. Как объяснил ведущий, создатели шоу посчитали нужным показать зрителям, что на самом деле происходит на съемках.

Ранее известная телеведущая Маша Малиновская раскритиковала современные российские шоу, в частности программу «Мужское / Женское» на Первом канале. Она высказалась о подобных передачах фразой «просто чудовищно».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    Матч сборной России против Кении назвали ужасным

    Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Венгрии и России

    Пьяного россиянина задержали за вторую попытку поджечь военкомат

    Известный ведущий назвал недостаток российских телешоу

    Петербуржец взломал дверь в квартиру матери и жестоко избил брата

    Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России

    Минтруд назвал долю занятых в теневом секторе россиян

    Александр Петров получил травму на съемках

    Стилист Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости