Известный ведущий назвал недостаток российских телешоу

Известный телеведущий, бывший участник КВН, экс-сценарист шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Константин Анисимов рассказал, чего не хватает российским лейт-найт-шоу. Недостаток отечественных передач он назвал в интервью для «Вокруг ТВ». Запись беседы доступна на YouTube.

По мнению Анисимова, подобным российским передачам не хватает правдивости. «Понятно, что есть образ ведущего, образ гостя. (...) В лейт-найт-шоу все равно должна быть правда, все равно», — заявил он.

Для подтверждения своих слов сценарист привел эпизод, когда в одном из выпусков «Вечернего Урганта» ведущий Иван Ургант сел мимо стула. Анисимов рассказал, что эту сцену должны были вырезать, но в итоге решили оставить. Как объяснил ведущий, создатели шоу посчитали нужным показать зрителям, что на самом деле происходит на съемках.

Ранее известная телеведущая Маша Малиновская раскритиковала современные российские шоу, в частности программу «Мужское / Женское» на Первом канале. Она высказалась о подобных передачах фразой «просто чудовищно».