Мужчина пошел в гости к родным возлюбленной и лишился крайней плоти и имени

В Индии родные девушки из штата Уттар-Прадеш насильно сделали обрезание ее жениху. Об этом сообщает News9Live.

Родственники индианки из города Алигарх пригласили в гости ее возлюбленного Дхарама Сингха, чтобы якобы обсудить возможность свадьбы. Во время разговора женщина по имени Зинат предложила ему некие сладости. Мужчина съел одну из них и вскоре потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил что ему сделали обрезание. Более того, Сингх не только лишился крайней плоти, но и, как оказалось, сменил религию и имя. Теперь его звали Абдул Рахман. Он сразу же пошел в полицию. Индиец обвинил родных девушки в том, что они одурманили его неким веществом, покалечили и заставили принять другую веру.

Более того, Сингх уверен, что против него был составлен заговор, в котором участвуют городские власти. Во время визита в полицейское отделение сотрудники полиции грубо обругали мужчину и заявили, что против него заведено уголовное дело.

На защиту пострадавшего встала бывший мэр Алигарха Шакунтала Бхарти. Женщина заявила, что у Сингха есть неопровержимые доказательства совершенного против него преступления. После ее вмешательство сотрудники офиса суперинтенданта полиции начали проверку и пообещали провести всестороннее расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индии аферистка вышла замуж за трех мужчин, обокрала их и сбежала. Женщина представлялась именами Ниша или Соня и после свадьбы исчезала с деньгами и подаренными украшениями.

