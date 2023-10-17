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12:15, 17 октября 2023Среда обитания

Москвичи стали чаще снимать элитное жилье

NF Group: в Москве вырос спрос на аренду жилья за 200-400 тысяч рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За первые девять месяцев 2023 года вырос спрос на аренду столичной недвижимости стоимостью 200-400 тысяч рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля запросов на аренду в элитном сегменте увеличилась на 14 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании NF Group.

На аренду жилья стоимостью менее 200 тысяч рублей в месяц приходится 24 процента всех запросов. Число заявок на квартиры и апартаменты с арендной платой от 500 тысяч рублей в месяц в Москве сократилось на шесть процентов.

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Летом 2023 года москвичи немного охладели к предложениям аренды элитного жилья — в третьем квартале 2022-го показатель был на девять процентов выше. Риелторы объясняют это сезонным снижением и влиянием внешних факторов. За январь-сентябрь 2023 года общее количество заявок увеличилось на три процента, а сделок — снизилось на четыре процента.

В целом активность на рынке сохраняется, спрос продолжает реагировать на деловой и учебный сезон, отмечает партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. При этом, по его словам, с учетом сокращения качественного предложения москвичи стали снимать элитную недвижимость заранее, пока не разобрали подходящие варианты. Средний бюджет такого жилья за год поднялся на восемь процентов, а средняя запрашиваемая ставка — на одиннадцать.

В январе-сентябре 2023 года москвичи предпочитали брать в аренду более компактные квартиры площадью от 60 до 120 квадратных метров — доля таких запросов составила 47 процентов от всех обращений. С прошлого года их число увеличилось на 17 процентов. На лоты площадью от 120 до 180 квадратов пришлось 37 процентов всех заявок, но с 2022 года спрос на них упал на 11 процентов. Спрос на жилплощадь от 180 квадратов сократился на пять процентов за год.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России. По их мнению, этому способствует стремление граждан вложить накопления и развитие льготного инвестирования. Рыночная ипотека продолжит оставаться популярной, несмотря на рост ключевой ставки, считают риелторы.

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    Виктория Клабукова
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