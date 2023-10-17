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16:31, 17 октября 2023Экономика

Названа доля отечественных IT-компаний на российском рынке

Эксперт Иодковский: отечественные компании занимают 60 процентов IT-рынка России

Фото: Scott Graham / Unsplash

Отечественные компании заняли уже больше половины российского IT-рынка. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.

По его словам, быстрые темпы развития отрасли позволили российским игрокам быстро занять лидирующие позиции после ухода из страны многих западных компаний в прошлом году. Сейчас они уже занимают долю более 60 процентов отечественного IT-бизнеса, сказал эксперт.

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По прогнозам Иодковского, к 2025 году на российском рынке останется не более 20 процентов западных компаний. Специалист также назвал две главные проблемы IТ-отрасли. «Во-первых, надо уменьшать зависимость от китайской электронно-комплектующей базы, пришедшей на смену западной. Мы должны наращивать производство отечественной электронной компонентной базы», — подчеркнул он. Второй трудностью эксперт назвал необходимость подготовки собственных квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что в России захотели стимулировать возвращение IT-специалистов. Авторы статьи «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» в журнале ВНИИ труда утверждают, что отток таких профессионалов может негативно повлиять на экономическую безопасность. В качестве мер по привлечению уехавших специалистов предлагается восстанавливать их на работе или помогать в поиске новой, оказывать психологическую помощь, предоставлять временное жилье, материальные пособия, а также восстанавливать утраченные документы.

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