В России появятся новые марки автомобилей

«Автостат»: до конца 2023 года Haval запустит в России два новых автобренда

До конца текущего года китайская Haval запустит в России два новых бренда — полностью электрические автомобили ORA и гибридные кроссоверы WEY. В указанный период, в том числе уже в октябре, на рынке страны появятся и другие новинки, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Автостата» об ожидающемся на рынке пополнении.

В список, названный агентством, вошли седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S, компакт-вэн Haima 7X, совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia (с седаном D60 Plus) и другие китайские марки, а также российский пикап Sollers ST6. Также отмечается, что британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, в конце августа официально заявила, что скоро появится в России с кроссовером One и лифтбеком 7 Trophy+.

В опубликованном 16 октября интервью президента России Владимира Путина китайским журналистам глава государства отметил, что россияне массово переходят на китайские автомобили не только потому, что сокращаются поставки западных моделей, но и из-за роста их качества. Путин рассказал о недавнем общении с автолюбителями с большим стажем, которые подтвердили ему, что машины из КНР становятся все лучше.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года москвичи потратили на покупку новых автомобилей 420 миллиардов рублей. Активнее всего жители столицы скупали кроссоверы и внедорожники.