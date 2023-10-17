Нетаньяху сравнил атаку ХАМАС с терактами 11 сентября в США

Нетаньяху: атака ХАМАС на Израиль страшнее терактов 11 сентября в США

Атака радикального палестинского движения ХАМАС является значительно более крупной и страшной катастрофой в масштабах страны, чем теракты 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Премьер выразил мнение, что цель ХАМАС заключается в убийстве как можно большего числа евреев. Он также сравнил действия бойцов группировки с преступлениями нацистов и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). «Они бы убили каждого из нас, если бы могли. У них просто нет возможностей, но они убили огромное число — 1300 мирных жителей. Что по американским меркам сравнимо со многими, многими, многими 11 сентября», — сказал он.

По словам Нетаньяху, не только Израиль, но и весь мир должен принять меры, чтобы победить ХАМАС и сделать так, чтобы это не повторилось, потому что это общая борьба цивилизации с варварством.

Ранее израильский лидер обвинил ХАМАС в совершении двойного военного преступления, так как боевики группировки не только нападают на мирных жителей, но и прикрываются ими.