Панарин рассказал о чувстве вины из-за проигрышей «Рейнджерс»

Российский форвард Панарин рассказал, что винит себя в поражениях «Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об эмоциях после поражений клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на YouTube-канале «Все хОКкей».

Нападающий рассказал, что у хоккеистов постоянно меняется настроение. «Лично у меня такое восприятие, если из-за меня гол забили или команда проиграла конкретно по моей вине. Чувствуешь себя не очень», — поделился он.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий занял 32-е место в списке. «31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе "Рейнджерс"», — отмечается в сообщении.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.