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15:46, 17 октября 2023Бывший СССР

Пашинян описал повторяющийся сценарий дестабилизации ситуации в Армении

Пашинян: ситуацию в Армении дестабилизируют внешние силы по одному сценарию
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Дестабилизация ситуации в Армении происходит по одному сценарию с участием внешних сил. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Демократия в Армении продолжает получать сильные удары, которые исполняются по практически повторяющемуся сценарию: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности», — описал он ситуацию.

По его словам, затем происходят попытки использовать войну, гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу для подрыва демократии и суверенитета Армении.

Пашинян подчеркнул, что в описанном сценарии внешние силы с помощью гибридных технологий пытаются разжечь внутреннюю нестабильность в республике.

Ранее на заседании Европарламента премьер-министр заявил, что ОДКБ ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

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    Алевтина Запольская
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