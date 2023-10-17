Пашинян описал повторяющийся сценарий дестабилизации ситуации в Армении

Пашинян: ситуацию в Армении дестабилизируют внешние силы по одному сценарию

Дестабилизация ситуации в Армении происходит по одному сценарию с участием внешних сил. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Демократия в Армении продолжает получать сильные удары, которые исполняются по практически повторяющемуся сценарию: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности», — описал он ситуацию.

По его словам, затем происходят попытки использовать войну, гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу для подрыва демократии и суверенитета Армении.

Пашинян подчеркнул, что в описанном сценарии внешние силы с помощью гибридных технологий пытаются разжечь внутреннюю нестабильность в республике.

Ранее на заседании Европарламента премьер-министр заявил, что ОДКБ ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

