Пассажирка ударила стюардессу кулаком и пошла под суд

Protothema: 61-летняя пассажирка ударила стюардессу на рейсе в Турцию

Пассажирка самолета неназванной иностранной авиакомпании ударила стюардессу кулаком во время полета и пошла под суд. Подробностями истории поделилось греческое издание Protothema.

Непредвиденная ситуация произошла вечером 16 октября на рейсе из Глазго, Великобритания, в Анталью, Турция. По данным издания, через два часа после взлета 61-летняя британка начала кричать и ударила члена экипажа кулаком. Более того, женщина пострадала сама, стукнувшись лицом о сиденье.

Бортпроводники попытались успокоить путешественницу, но она продолжала вести себя агрессивно. Предположительно, британка была пьяна. В итоге самолет был вынужден сменить курс и экстренно приземлиться в Салониках.

В Греции пассажирку арестовала полиция. В ее отношении возбудили уголовное дело. Женщине вменяют препятствование движению транспорта, хулиганство на борту и неподчинение приказам пилота. Дело британки рассмотрят в суде.

Ранее пассажиры австралийской авиакомпании Jetstar поссорились на борту из-за конфликта Израиля и Палестины, сорвали вылет и напугали попутчиков. «Поскольку они говорили о войне, мы все очень нервничали», — рассказывали очевидцы.

