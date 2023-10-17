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16:51, 17 октября 2023Наука и техника

Apple представила стилус с USB-C

Apple анонсировала стилус Pencil с магнитным креплением и USB-C

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Корпорация Apple анонсировала новый стилус Pencil для планшетов iPad. Об этом сообщается на сайте компании.

Устройство отличается от стилуса Pencil 2, который компания представила в 2018 году, наличием порта USB-C. Таким образом, девайс можно заряжать от iPhone и iPad. Кроме того, аксессуар может крепиться к корпусу планшета с помощью магнита.

Новый гаджет оказался дешевле Pencil 2, который стоит 129 долларов. Apple Pencil с USB-C будет доступен за 79 долларов. Поэтому он не имеет нескольких продвинутых функций — не обладает чувствительностью к нажатию, не имеет опции двойного касания, а также не может заряжаться беспроводным способом.

Стилус поддерживает работу с iPad 10-го поколения, iPad mini 6-го поколения, iPad Air 4-го поколения, iPad Pro и более новыми планшетами. Аксессуар поступит в продажу в начале ноября.

Ранее представители сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» провели исследование, в ходе которого россияне объяснили причины нежелания покупать iPhone 15. Главными причинами отказа от нового устройства стали его высокая стоимость и желание респондентов купить смартфон другого бренда.

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    Андрей Ставицкий
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