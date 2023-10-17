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12:38, 17 октября 2023Культура

Певица Пинк перенесла концертный тур из-за проблем в семье

Певица Пинк перенесла концертный тур из-за медицинских проблем в семье

Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, приостановила свой концертный тур Summer Carnival 2023 и отменила два выступления в Такоме (штат Вашингтон) за день до одного из них из-за «медицинских проблем в семье». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне очень жаль сообщать владельцам билетов на шоу в Такоме, что два концерта 17 и 18 октября (завтра и в среду) будут отложены. Семейные медицинские проблемы требуют нашего немедленного внимания. Я приношу всем свои самые искренние извинения за причиненные неудобства. Я посылаю всем только любовь и здоровье», — написала исполнительница, добавив, что уже занимается вопросом утверждения новых дат шоу.

Что именно произошло в семье певицы и кому из ее близких потребовалась помощь, Пинк не уточнила.

В июне этого года поклонница артистки во время концерта бросила к ее ногам прах своей матери.

Ранее стало известно, что гастрольный тур лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей городов Ижевска, Новосибирска и Пензы.

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    Анастасия Астахова
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