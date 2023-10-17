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14:17, 17 октября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о завершении пребывания власти выше закона

Премьер Грузии Гарибашвили: президент больше не может находиться над законом

Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что президент страны или кто-то другой больше не может находиться над законом, это время закончилось. Его слова передает РИА Новости.

Заявление прозвучало на фоне решения Конституционного суда Грузии о признании президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездки за рубеж. Теперь парламент страны может объявить ей импичмент.

Премьер-министр страны заявил, что Грузия доказала, что никто не может быть выше закона. По его мнению, «европейский стандарт» означает, что всем придется соблюдать закон и конституцию.

«Вместо этого мы получили другую картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает конституцию», — посетовал он и назвал это постыдным фактом.

После решения Конституционного суда президент Грузии Зурабишвили заявила, что не будет покидать свой пост. Она пообещала и дальше бороться за европейское будущее Грузии.

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    Александр Слабиев
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