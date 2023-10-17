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06:01, 17 октября 2023Мир

Байдену указали на риск поездки в Израиль

NYT: визит Байдена в Израиль влечет риски для его безопасности

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Визит президента США Джо Байдена в Израиль влечет риски для его физической безопасности. На это указала The New York Times.

Также, по утверждению обозревателей издания, поездка американского лидера в ближневосточную страну в этот критический момент вызовет трудности у Белого дома в плане политики.

О планах Байдена посетить Израиль ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что поездка запланирована на 18 октября.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хотел посетить Израиль, сообщили, что этот визит стал бы несвоевременным. По данным израильского портала Ynet, украинский лидер хотел посетить еврейское государство одновременно с госсекретарем Блинкеном.

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