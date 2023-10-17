Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:25, 17 октября 2023Из жизни

Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

Бывший полицейский из Австралии подрался со схватившим его пса кенгуру

Житель Австралии подрался с крупным кенгуру, который схватил его собаку и попытался утопить ее в реке. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент заснял бывший полицейский Мик Молони, которому пришлось сражаться со злобным диким животным. В ролике видно, как мужчина подошел вброд к большому кенгуру, который двумя лапами держал за горло его собаку. Голова пса едва выглядывала из воды. «Я тебе сейчас по жбану дам. А ну отпусти мою собаку», — заявил австралиец и ударил кенгуру.

Тот выпустил собаку и бросился на мужчину. После этого камера некоторое время показывала темный экран, так как Молони получил сдачи и сам упал в воду. На следующих кадрах видно, как мужчина отступает к берегу, а кенгуру стоит во весь рост посреди реки и смотрит на противника. Пес к этому моменту уже добралась до берега.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Позже в интервью телеканалу Seven News Молони рассказал, что нападение произошло, когда он гулял вдоль реки Муррей в штате Виктория со своими собаками, одну из которых зовут Хатчи. «Я увидел кенгуру. Его лапы были в воде, и он таращился на меня. В следующую секунду из воды вынырнул Хатчи. Он плевался, хватал пастью воздух и орал на всю округу», — поделился тревожными воспоминаниями австралиец.

Сначала он попытался отпугнуть кенгуру, но тот не реагировал и продолжал держать пса за горло. После этого Молони ударил животное. По его словам, в схватке он получил только несколько царапин.

В ноябре 2022 года сообщалось, что пара пенсионеров на каяке в австралийском регионе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла кенгуру, который не мог самостоятельно выбраться из кишащего акулами канала. На записи произошедшего видно, как пожилые люди пытаются обвязать кенгуру веревкой, чтобы перетащить на противоположный берег, но животное вырывается.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года

    «Лента» купила одну из крупнейших в стране сетей магазинов у дома

    Стало известно о смерти заслуженного артиста России

    Глюкоза раскрыла секрет стройности

    Полиция и налоговая начали проверку в отношении Вайкуле

    Полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином

    В России упал спрос на подержанные автомобили

    Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

    Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости