Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

Бывший полицейский из Австралии подрался со схватившим его пса кенгуру

Житель Австралии подрался с крупным кенгуру, который схватил его собаку и попытался утопить ее в реке. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент заснял бывший полицейский Мик Молони, которому пришлось сражаться со злобным диким животным. В ролике видно, как мужчина подошел вброд к большому кенгуру, который двумя лапами держал за горло его собаку. Голова пса едва выглядывала из воды. «Я тебе сейчас по жбану дам. А ну отпусти мою собаку», — заявил австралиец и ударил кенгуру.

Тот выпустил собаку и бросился на мужчину. После этого камера некоторое время показывала темный экран, так как Молони получил сдачи и сам упал в воду. На следующих кадрах видно, как мужчина отступает к берегу, а кенгуру стоит во весь рост посреди реки и смотрит на противника. Пес к этому моменту уже добралась до берега.

Позже в интервью телеканалу Seven News Молони рассказал, что нападение произошло, когда он гулял вдоль реки Муррей в штате Виктория со своими собаками, одну из которых зовут Хатчи. «Я увидел кенгуру. Его лапы были в воде, и он таращился на меня. В следующую секунду из воды вынырнул Хатчи. Он плевался, хватал пастью воздух и орал на всю округу», — поделился тревожными воспоминаниями австралиец.

Сначала он попытался отпугнуть кенгуру, но тот не реагировал и продолжал держать пса за горло. После этого Молони ударил животное. По его словам, в схватке он получил только несколько царапин.

В ноябре 2022 года сообщалось, что пара пенсионеров на каяке в австралийском регионе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла кенгуру, который не мог самостоятельно выбраться из кишащего акулами канала. На записи произошедшего видно, как пожилые люди пытаются обвязать кенгуру веревкой, чтобы перетащить на противоположный берег, но животное вырывается.