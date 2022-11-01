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17:20, 1 ноября 2022Из жизни

Пенсионеры вытащили кенгуру за хвост из кишащего акулами канала

Fox News: пенсионеры на каяке спасли кенгуру от тупорылых акул

Пара пенсионеров на каяке в австралийском регионе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла кенгуру, который не мог самостоятельно выбраться из кишащего акулами канала. Об этом сообщает Fox News.

70-летняя Энн и 72-летний Крис Эйткен бросились на помощь животному, когда сосед Дэвид Кастро рассказал им, что молодой кенгуру оказался в канале на границе принадлежащего ему сада. На записи произошедшего видно, как каякеры пытаются обвязать кенгуру веревкой, чтобы перетащить на противоположный берег, но животное вырывается и плывет обратно к берегу с высоким забором.

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В конце концов Энн хватает животное за хвост и удерживает его, пока Крис гребет к противоположному берегу. Таким образом паре удалось вытащить кенгуру на сушу, где его и отпустили. По словам Анны, кенгуру повезло спастись от тупорылых акул, которые в большом количестве обитают в канале. «Всегда приятно, когда спасаешь кого-то, а тут пришлось попотеть. Тут водятся акулы, и они могли напасть в любой момент», — подчеркнула она.

Австралийка пояснила, что нужно было помочь кенгуру переплыть канал, потому что, даже если бы он перебрался через стену сада Кастро, оттуда ему некуда было бы деваться. «Даже если бы мы перебросили кенгуру через стену, он застрял бы в его саду. Нужно было доставить его туда, откуда он смог бы выбраться. Я думала, что он поплывет с нами, но ему не понравилась эта идея. Когда он развернулся, чтобы уплыть, я обеими руками схватила его за хвост и держала изо всех сил», — рассказала женщина.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в американском городе Закари, штат Луизиана, вредный попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Беглое сумчатое заметили в городе благодаря камерам видеонаблюдения.

Алиса Дмитриева
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