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12:00, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянин отказался оплачивать счет в баре и выстрелил в сотрудницу из пистолета

В Петербурге житель Крыма выстрелил в сотрудницу бара, чтобы не оплачивать счет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Севастополя, устроившего стрельбу в одном из баров города из-за нежелания оплачивать свой счет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло ранним утром в понедельник, 16 октября, в заведении на улице Марата. После выставления счета один из посетителей начал оскорблять сотрудников, а затем достал аэрозольный пистолет и выстрелил из него в 35-летнюю женщину, стоявшую за барной стойкой. К счастью, она не пострадала.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали и разоружили мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее конфликт шестиклассников в Санкт-Петербурге завершился стрельбой.

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    Олеся Мицкевич
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