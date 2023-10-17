Российский студент попытался порезать однокурсника кухонным ножом из-за зависти

В Екатеринбурге студент-повар хотел порезать однокурсника кухонным ножом

В кулинарном колледже Екатеринбурга студент-повар попытался порезать однокурсника кухонным ножом из-за зависти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, третьекурсника злили успехи другого начинающего повара, поэтому он решил напасть на конкурента. Однако сделать это 18-летний студент не успел, потому что у него забрали нож и вызвали полицию.

В результате молодого человека задержали и поместили в местную психиатрическую больницу.

Ранее в Татарстане 20-летняя учительница напала с ножом на 17-летнего студента и попыталась зарезать его.

