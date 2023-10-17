Умер звезда КВН Сергей Сивохо. Перед смертью врачи заявили, что он в безнадежном состоянии

Звезда КВН и бывший продюсер студии «Квартал 95» Сивохо умер на 55 году жизни

Украинский актер, бывший участник КВН, экс-продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, и бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Уточняется, что Сивохо ушел из жизни в 5:40 во вторник, 17 октября.

Сивохо умер после продолжительной болезни

Звезде КВН было 54 года. Заявляется, что причиной стала хроническая болезнь легких. По данным «Обозревателя», Сивохо умер, находясь в Германии.

О том, что Сивохо ушел из жизни, также сообщила в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его подруга Светлана Бердецкая. «Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать», — написала Бердецкая.

В ночь на 17 октября появилось преждевременное сообщение о смерти артиста

Доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина в ночь на 17 октября сообщила у себя в Telegram-канале, что Сивохо умер. Спустя несколько часов она заявила, что относительно артиста ей поступает противоречивая информация. «По одной версии, Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы», — рассказала Ревякина.

Кадр: «Лига Смеха» / YouTube

Вскоре член Общественной палаты заявила, что, согласно новым уточненным данным, Сивохо жив, однако находится в больнице в критическом состоянии. По информации Ревякиной, врачи посоветовали близким актера попрощаться с ним.

Поступила новая уточненная информация по Сергею Сивохо. Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность Анна Ревякина член Общественной палаты России

Издание KP.RU также сообщило, что в последнее время Сивохо сильно похудел и «был мало похож на себя прежнего».

Сивохо играл в КВН и работал в студии «Квартал 95»

Сергей Сивохо — уроженец Донецка. Он выступал за команду КВН Донецкого политехнического института (ДПИ), позднее был участником коллективов «Дрим-тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. По данным СМИ, в «Клубе веселых и находчивых» он познакомился с Владимиром Зеленским, с которым впоследствии сотрудничал в студии «Квартал 95». Сивохо был креативным продюсером студии.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году артист баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», однако не набрал необходимого количества голосов. После этого Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Был снят с этой должности в марте 2020 года после того, как во время презентации в Киеве плана примирения с Донбассом его атаковали радикалы.