Тело пропавшей туристки достали из реки на карибском курорте

Loop Caribbean News: тело туристки из США достали из реки в Пуэрто-Рико

Полиция Пуэрто-Рико достала из реки тело пропавшей туристки из США. Подробности истории рассказало издание Loop Caribbean News.

Уточняется, что 44-летняя жительница Индианаполиса Аманда Линн Вебстер пропала 11 октября. По данным источника, в субботу, 14 октября, поисковая группа наткнулась на ее тело недалеко от района Рио-Бланко популярного карибского курорта.

Владелец арендованного туристкой жилья заявил в полицию о ее пропаже без вести после того, как женщина не покинула помещение в назначенный срок. Все ее вещи и арендованный автомобиль остались на территории.

Ранее сообщалось, что российский турист пошел купаться и пропал без вести в Таиланде. Инцидент произошел на пляже Най Янг на севере острова Пхукет.