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00:35, 17 октября 2023Спорт

Теннисист Рублев вернулся в топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев вернулся на пятое место рейтинга ATP

Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вернулся в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

На данный момент 25-летний спортсмен располагается на пятой строчке списка, имея в активе 4765 очков. Лидирует серб Новак Джокович с 11045 очками. Еще один россиянин — Даниил Медведев — располагается на третьем месте, набрав 7355 очков.

15 октярбя Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В решающем матче он проиграл поляку Хуберту Хуркачу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:7.

Рублев выиграл 14 турниров ATP в карьере. На его счету также победа в Кубке Дэвиса 2021 года и Кубке ATP 2021 года в составе сборной России.

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    Анастасия Борисова
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