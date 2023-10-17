В российском городе по ошибке стали продавать квартиры со скидкой

Красноярские приставы выставили на торги 20 квартир по заниженной цене

В Красноярске приставы в рамках 20 исполнительных производств передали на реализацию жилье по заниженной рыночной стоимости. Ошибка надзорного органа стоила гражданам 4,5 миллиона рублей, пишет прокуратура края.

Сообщается, что оценщик безосновательно вычел из стоимости арестованных квартир сумму НДС в размере 20 процентов, тем самым нарушив закон. К примеру, однокомнатную квартиру стоимостью 3,6 миллиона рублей выставили на торги со скидкой в 700 тысяч. Краевая прокуратура потребовала устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Материалы дела переданы следствию.

Ранее в другом российском регионе, Ленинградской области, бывший первый зампред контрольного комитета губернатора за взятку в три миллиона рублей продал земельные участки бизнесменам по заниженной стоимости без проведения торгов.