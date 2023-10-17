УК «Паритет» открестилась от переехавшей на Audi жительницу Щелково женщины

УК «Паритет» заявила, что сбившая жительницу Щелково женщина не их сотрудница

Переехавшая на Audi жительницу Щелково женщина не является сотрудницей управляющей компании (УК) «Паритет». С таким заявлением выступил гендиректор компании Рамазан Алидибиров, его слова приводят «Известия».

«К "Паритету" [женщина] никакого отношения не имеет. (...) Случайно зашла, а может быть, специально зашла, но там было много людей. Это не наш сотрудник», — пояснил он.

О происшествии в подмосковном Щелково стало известно ранее 17 октября. Сообщалось, что люди пришли жаловаться к офису компании на холодные батареи и отсутствие горячей воды. Одна женщина — как сообщалось ранее, сотрудница УК — захотела уехать с места на своем авто, но сбила девушку, после чего проехала по ней.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина садится в машину. Недовольные местные жители окружают ее автомобиль. Водителя это не останавливает, и она выезжает с парковочного места, после чего дважды переезжает пострадавшую.

По словам одного из очевидцев, «женщина, которая сбила пострадавшую, пыталась, так сказать, качать права, якобы та полезла под машину».