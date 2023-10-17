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19:56, 17 октября 2023Россия

УК «Паритет» открестилась от переехавшей на Audi жительницу Щелково женщины

УК «Паритет» заявила, что сбившая жительницу Щелково женщина не их сотрудница

Кадр: Telegram-канал 112

Переехавшая на Audi жительницу Щелково женщина не является сотрудницей управляющей компании (УК) «Паритет». С таким заявлением выступил гендиректор компании Рамазан Алидибиров, его слова приводят «Известия».

«К "Паритету" [женщина] никакого отношения не имеет. (...) Случайно зашла, а может быть, специально зашла, но там было много людей. Это не наш сотрудник», — пояснил он.

О происшествии в подмосковном Щелково стало известно ранее 17 октября. Сообщалось, что люди пришли жаловаться к офису компании на холодные батареи и отсутствие горячей воды. Одна женщина — как сообщалось ранее, сотрудница УК — захотела уехать с места на своем авто, но сбила девушку, после чего проехала по ней.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина садится в машину. Недовольные местные жители окружают ее автомобиль. Водителя это не останавливает, и она выезжает с парковочного места, после чего дважды переезжает пострадавшую.

По словам одного из очевидцев, «женщина, которая сбила пострадавшую, пыталась, так сказать, качать права, якобы та полезла под машину».

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    Никита Абрамов
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