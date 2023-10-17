Украинец рассказал о неудачной попытке проехать в Россию через Латвию и Эстонию

Украинец потерпел неудачу при попытке проехать в РФ из-за закрытых КПП в Латвии

Украинец попытался проехать в Россию через территорию Латвии, но потерпел неудачу из-за закрытых контрольно-пропускных пунктов на границе. Своим опытом он поделился на видео, которое публикует Telegram-канал «Политика страны».

Мужчина рассказал, что не смог пересечь границу Латвии, которая 16 октября закрыла пропускные пункты Виентули и Педедзе. По его словам, остальные желающие сделать это отправились на другие КПП в попытках попасть в Россию.

«Эстонцы тоже запретили, сказали: "Все, украинцев не пускайте". Короче, все границы закрыты. В принципе выехать на машине покамест никак [не получится]», — отметил украинец. Он добавил, что попробует добраться до РФ через Белоруссию.

Если и это не удастся, единственным легальным способом для граждан Украины будет доехать до Варшавы и прилететь с пересадками в московский аэропорт Шереметьево. «Машинку свою кину, и на этом все закончится. Купим там другую», — заключил автор ролика.

Ранее более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили письма с предупреждениями, что их могут обязать покинуть страну из-за нового закона об иммиграции. Получить постоянный вид на жительство разрешат только тем, кто пройдет экзамен на знание государственного языка.