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21:55, 17 октября 2023Мир

Глава Еврокомиссии раскрыла позицию ЕС по поддержке Украины

Глава ЕК: Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: РИА Новости

Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за арабо-израильского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке.

Накануне глава Еврокомиссии сообщила, что Европейский союз увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро.

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    Юлия Мискевич
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