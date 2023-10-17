Глава Еврокомиссии раскрыла позицию ЕС по поддержке Украины

Глава ЕК: Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за арабо-израильского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке.

Накануне глава Еврокомиссии сообщила, что Европейский союз увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро.