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19:07, 17 октября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук заявил о повреждении инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В ходе обстрела в Днепропетровской области оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При этом Лукашук не уточнил, какой конкретно объект был поврежден.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города Вооруженные силы Украины попали в многоквартирный дом в Куйбышевском районе. Он также отметил, что с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября украинская армия нанесла 10 ударов по населенному пункту.

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    Алевтина Запольская
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