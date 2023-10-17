В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук заявил о повреждении инфраструктуры

В ходе обстрела в Днепропетровской области оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При этом Лукашук не уточнил, какой конкретно объект был поврежден.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города Вооруженные силы Украины попали в многоквартирный дом в Куйбышевском районе. Он также отметил, что с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября украинская армия нанесла 10 ударов по населенному пункту.