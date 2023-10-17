В Минпросвещения запланировали оснастить российские школы беспилотниками
В Минпросвещения запланировали оснастить российские школы и колледжи беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке, с 2024 по 2026 год учебные дроны должны поставить в 2436 школ и 190 колледжей. К 2030 году беспилотникам планируют оборудовать 4872 средних образовательных учреждения и 380 колледжей.
Отмечается, что инициатива поспособствует реализации федерального проекта по стимулированию спроса на российские беспилотные системы.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в колледжах России начнут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. По его словам, речь идет о дронах с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.