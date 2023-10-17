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18:50, 17 октября 2023Россия

В Минпросвещения запланировали оснастить российские школы беспилотниками

Минпросвещения планирует к 2030 году поставить беспилотники в 4,8 тысячи школ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Минпросвещения запланировали оснастить российские школы и колледжи беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке, с 2024 по 2026 год учебные дроны должны поставить в 2436 школ и 190 колледжей. К 2030 году беспилотникам планируют оборудовать 4872 средних образовательных учреждения и 380 колледжей.

Отмечается, что инициатива поспособствует реализации федерального проекта по стимулированию спроса на российские беспилотные системы.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в колледжах России начнут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. По его словам, речь идет о дронах с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.

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    Сергей Истомин
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