В Одессе облили краской Александровскую колонну

В Одессе неизвестные облили красной краской Александровскую колонну

В Одессе в парке Шевченко неизвестные облили красной краской Александровскую колонну. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

Ее построили в 1891 году в честь императора Российской империи Александра II. Колонна создана из лабрадорита, а постамент выполнен из гранита.

Ранее в Киеве с обелиска городу-герою сняли позолоченные изображения советской медали «Золотая Звезда» и убрали барельеф с надписью на русском языке.

До этого в городе Каменское в Днепропетровской области Украины неизвестные разрисовали желтой и голубой красками бюст генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Помимо этого, вандалы написали на памятнике «Демонтируй».