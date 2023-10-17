В Петербурге сотрудница бара бросилась врукопашную на гостя и попала на видео

В Петербурге сотрудница «Контакт бара» бросилась врукопашную на гостя с оружием

В Санкт-Петербурге сотрудница «Контакт бара» на улице Марата бросилась врукопашную на вооруженного гостя. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовала «Фонтанка».

На представленном ролике видно, как сотрудники развлекательного заведения пытаются угомонить одного из посетителей. Мужчина отказывается оплачивать счет и угрожает работникам оружием. Такое поведение не отпугнуло сотрудницу бара, и она бросилась усмирять стрелка.

Позже выяснилось, что приехавший на вызов наряд патрульно-постовой службы увез в отдел 23-летнего безработного из Севастополя с аэрозольным пистолетом «Добрыня».

В отношении молодого человека составили административный протокол за нарушение общественного порядка. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что охранник клуба в Екатеринбурге отказался пропустить двух тувинок «на основании расизма».