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13:42, 17 октября 2023Россия

В российской больнице 10-месячному ребенку ввели препарат для усыпления животных

В больнице на Кубани 10-месячному ребенку ввели препарат для усыпления животных

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В больнице на Кубани 10-месячному ребенку по ошибке ввели препарат для наркоза, который также используется для усыпления животных. Об этом сообщает kp.ru.

Малышка лежала в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы.

Медсестра во время ночного дежурства отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыла его раствором, в который по ошибке вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия» (средство для неингаляционного наркоза, производное барбитуровой кислоты), уточнили в прокуратуре по российскому региону.

«Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека: угнетается дыхательный центр и останавливается дыхание. Также используется и для усыпления животных. Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больницах — оказывает сильное наркотическое действие. После введения наркоза пациенту либо надевают кислородную маску, либо вставляют трубку», — объяснил принцип действия тиопентала врач-реаниматолог Николай Чернышук.

Состояние юной пациентки резко ухудшилось, врачам не удалось ее спасти. Трагедия произошла на глазах матери ребенка. Уголовное дело по факту случившегося направлено для рассмотрения в Темрюкский районный суд.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мать перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего ребенка.

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    Евгения Куликова
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