В Сочи захотели высадить более 480 тысяч цветов к началу зимы

KP.RU: к зиме в Сочи высадят более 480 тысяч цветов

На клумбах в Сочи к началу зимы захотели высадить более 480 тысяч цветов. О планах местных властей сменить оформление города и подарить жителям и гостям города возможность любоваться менее теплолюбивыми растениями стало известно KP.RU.

Рассказывая о том, как преобразится Сочи к зиме, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров пообещал, что все клумбы будут яркими и гармоничными.

«Специалисты выбирают растения таким образом, чтобы цветник радовал жителей и гостей Сочи вплоть до весны. К этому времени — в апреле — на клумбах расцветут высаженные сейчас тюльпаны», — добавил он, указав, что для оформления городских пространств в 2023 году власти выбрали 30 сортов этого растения.

Ранее сообщалось, что в Бугульминском муниципальном районе Татарстана началась массовая посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».