Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:58, 17 октября 2023Моя страна

В Сочи захотели высадить более 480 тысяч цветов к началу зимы

KP.RU: к зиме в Сочи высадят более 480 тысяч цветов

Фото: Unsplash

На клумбах в Сочи к началу зимы захотели высадить более 480 тысяч цветов. О планах местных властей сменить оформление города и подарить жителям и гостям города возможность любоваться менее теплолюбивыми растениями стало известно KP.RU.

Рассказывая о том, как преобразится Сочи к зиме, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров пообещал, что все клумбы будут яркими и гармоничными.

«Специалисты выбирают растения таким образом, чтобы цветник радовал жителей и гостей Сочи вплоть до весны. К этому времени — в апреле — на клумбах расцветут высаженные сейчас тюльпаны», — добавил он, указав, что для оформления городских пространств в 2023 году власти выбрали 30 сортов этого растения.

Ранее сообщалось, что в Бугульминском муниципальном районе Татарстана началась массовая посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили охоту за миллиардами, пропавшими из «Роснано» при Чубайсе. Почему его обвиняют в госизмене?

    Российские туристы массово устремились в одну страну Средней Азии

    На Украине предъявили обвинения главе ЛНР

    Названа доля отечественных IT-компаний на российском рынке

    Мужу политолога Шульман предсказали банкротство из-за долга по аренде

    Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

    Объяснены остановки торгов на бирже в Петербурге

    В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие

    В Грузии анонсировали создание собственных беспилотников

    Раскрыта стоимость сумки Джулии Фокс в виде сапога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости