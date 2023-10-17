В США пообещали не диктовать Израилю правила проведения операций

Белый дом: США не будут диктовать Израилю, как проводить операции

США не собираются диктовать Израилю, как проводить операции, пообещал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

Кирби подчеркнул, что у Израиля есть полное право на защиту, а также привлечение исламистской группировки ХАМАС к ответственности. Вашингтон обсуждает с израильскими коллегами положение дел после завершения конфликта, отметил он, подчеркнув, что сейчас важнее всего убедиться в способности Израиля продолжать наносить точные удары и преследовать противника.

Ранее США отобрали около 2000 военнослужащих для переброски в Израиль. Войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.

Соединенные Штаты удваивают военное присутствие на Ближнем Востоке для удержания отряда «Хезболла», а также Ирана и Сирии от вступления в конфликт. Вторая авианосная группа Военно-морских сил США отправилась на восток Средиземноморья для сдерживания враждебных действий против Израиля.