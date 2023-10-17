Водителя перевернувшегося в Приморье автобуса проверили на алкоголь

РИА: водитель перевернувшегося в Приморье автобуса из Китая был трезв

Водитель из Китая, который в Приморье попал в ДТП на автобусе с 51 туристом из России, во время работы был трезв. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на главк УМВД РФ.

Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование. В настоящее время он задержан. Отмечается, что у 50-летнего китайца не было ни одного штрафа за нарушение ПДД за 27 лет водительского стажа.

16 октября туристический автобус с 51 пассажиром, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью. Ими оказались россиянки 1942-го и 1966-го годов рождения.

Виновником аварии оказался водитель автобуса. Гражданин Китая превысил скорость, из-за чего транспортное средство съехало с дороги.

Также известно, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник РИА Новости сообщал, что тур организовали две фирмы — из России и Китая. Туристы путешествовали по маршруту Уссурийск — Хуньчунь — Яньцзи, часть группы выехала из России 9 октября, другая — 13 октября.