Жителей Севастополя предупредили об учебных артиллерийских стрельбах

Развожаев: в Севастополе ЧФ 17 октября проведет учебные артиллерийские стрельбы

Корабли Черноморского флота будут проводить учебные артиллерийские стрельбы 17 октября ориентировочно с 10:00 до 10:30 на внешнем рейде. Об этом жителей Севастополя предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В городе все спокойно», — написал он.

Ранее 17 октября стало известно, что местные жители могут услышать громкие звуки в связи с проведением учений с применением реактивных бомбометов.

До этого сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге.