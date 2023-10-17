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09:46, 17 октября 2023Россия

Жителей Севастополя предупредили об учебных артиллерийских стрельбах

Развожаев: в Севастополе ЧФ 17 октября проведет учебные артиллерийские стрельбы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Корабли Черноморского флота будут проводить учебные артиллерийские стрельбы 17 октября ориентировочно с 10:00 до 10:30 на внешнем рейде. Об этом жителей Севастополя предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В городе все спокойно», — написал он.

Ранее 17 октября стало известно, что местные жители могут услышать громкие звуки в связи с проведением учений с применением реактивных бомбометов.

До этого сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге.

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    Евгения Куликова
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