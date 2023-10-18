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20:05, 18 октября 2023Мир

Названо число покинувших дома жителей Израиля из-за конфликта с Палестиной

Jerusalem Post: из-за конфликта с Палестиной 300 тысяч израильтян покинули дома
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Из-за конфликта Израиля с Палестиной свои дома покинули около 300 тысяч израильтян. Число людей, оставивших свои жилища, назвала газета Jerusalem Post со ссылкой на Израильский институт демократии.

«Большинство из них — жители преимущественно приграничной зоны [с сектором] Газа, при этом 10 процентов — выходцы из северных общин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подсчетах данных были учтены и эвакуированные властями, и те израильтяне, кто уехал по собственному желанию.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Москва следит за ситуацией в секторе Газа и прорабатывает возможную эвакуацию обратившихся россиян.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что происходящее может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал заняться поиском решения проблемы.

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