Названо число покинувших дома жителей Израиля из-за конфликта с Палестиной

Jerusalem Post: из-за конфликта с Палестиной 300 тысяч израильтян покинули дома

Из-за конфликта Израиля с Палестиной свои дома покинули около 300 тысяч израильтян. Число людей, оставивших свои жилища, назвала газета Jerusalem Post со ссылкой на Израильский институт демократии.

«Большинство из них — жители преимущественно приграничной зоны [с сектором] Газа, при этом 10 процентов — выходцы из северных общин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подсчетах данных были учтены и эвакуированные властями, и те израильтяне, кто уехал по собственному желанию.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Москва следит за ситуацией в секторе Газа и прорабатывает возможную эвакуацию обратившихся россиян.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что происходящее может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал заняться поиском решения проблемы.