Канделаки раскрыла закулисье популярного телешоу

Канделаки: на кастинге в «Умнее всех» детей тестирует большая группа редакторов

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки рассказала, как проходит отбор участников в детскую телевизионную игру «Умнее всех» на канале «Пятница!». Подробности о том, что происходит за кулисами популярного проекта, она раскрыла в интервью «7Дней».

Канделаки назвала кастинг в шоу «Умнее всех» сложным. По ее словам, детей тестирует большая группа редакторов. «Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях. При направленных на тебя софитах и камерах», — отметила она.

Ведущая добавила, что в проекте участвуют дети со всей России.

Ранее финалистка реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Бэлла Кузнецова раскрыла закулисье программы. Она заявила, что продюсеры и редакторы проекта помогали участницам.

Шоу «Умнее всех» на канале «Пятница!» является аналогом культовой передачи «Самый умный», которая выходила на канале СТС с 2002 по 2012 год. Ее постоянной ведущей была Канделаки. Как и в оригинальной версии, в новой программе дети отвечают на вопросы из разных областей знаний.