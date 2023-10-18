Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем

Мужчина пожаловался, что после секса втроем жена решила с ним развестись и начала встречаться с другими партнерами. О катастрофических последствиях эротического приключения он рассказал секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.

39-летний читатель утверждает, что десять лет был счастлив в браке с женой: у них были дети большой дом и хорошие машины. По его словам, все изменилось после вечеринки, которая закончилась сексом втроем с соседом. «Три месяца спустя совершенно неожиданно жена сказала, что уходит от меня и хочет развестись. Я был опустошен. Выяснилось, что она тайно встречалась с моим приятелем», — рассказал мужчина. Он добавил, что съехал из дома и не хочет мириться с супругой, но продолжает винить себя в произошедшем.

В ответ на письмо Сандерс заявила, что секс втроем часто приводит к непредсказуемым последствиям. Она предположила, что брак читателя не был таким счастливым, как тот его описал, именно поэтому все закончилось разводом. В сложившейся ситуации Сандерс посоветовала мужчине сейчас уделять внимание детям, которые наверняка чувствуют себя несчастными и сбитыми с толку из-за внезапного расставания родителей. По мнению коуча, со временем, когда эмоции притупятся и перестанут причинять страдания, мужчине стоит заняться и своей личной жизнью.

Ранее секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенному мужчине, который женат на любительнице жесткого секса. Коуч отметила, что иногда, попробовав экстремальные практики, человек теряет интерес к обычному сексу, однако это не дает женщине право принуждать к такому виду интима мужа.