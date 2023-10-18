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16:11, 18 октября 2023Моя страна

На Курилах показали похожих на колибри бабочек

В «Курильском» заповеднике показали похожих на колибри бабочек

В «Курильском» заповеднике заметили бабочек, похожих на колибри. Сотрудники учреждения показали их на видео, информация об этом опубликована на сайте заповедника.

В заповеднике уточнили, что в местных сообществах стали появляться видео и фото осенних «колибри» и ученым легко удалось вычислить опылителей цветов.

«Это крупные бабочки — языканы, которые действительно являются своеобразным экологическим аналогом колибри — птиц, питающихся нектаром цветов и умеющих опылять растения», — говорится в публикации.

Языканы относятся к семейству бражников (Sphingidae). Оно представлено в мировой фауне примерно 1,5 тысячи видов, из которых в России обитает около 70. Большинство же бражников, которых еще иногда называют «сфинксами», живут в тропиках. Как и колибри, многие бражники могут летать как вперед, так и назад. Во время питания бабочки зависают над цветками и на лету с помощью хоботка высасывают нектар. Языканы получили свое научное название именно благодаря выдающейся длине хоботка.

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    Сергей Истомин
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