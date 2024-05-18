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05:13, 18 мая 2024Силовые структуры

Избитая утюгом в Москве блогерша рассказала подробности нападения

Мина Хачатрян: напавший был со «стеклянным взглядом» и вел себя неадекватно
Мина Хачатрян

Мина Хачатрян. Кадр видео: YouTube-канал «Наша Среда»

Неизвестный, пробравшийся в квартиру к армянской блогерше и общественному деятелю Мине Хачатрян и избивший ее утюгом, был «со стеклянным взглядом» и вел себя неадекватно. Подробности нападения рассказала «Известиям» сама потерпевшая.

«Он подскочил к моему ноутбуку, что-то посмотрел, произнес какую-то странную фразу. Потом он резко кинулся на меня, ударил кулаком в лицо, повалил на пол, схватил за волосы, выдрал прямо клок и начал бить ногами», — рассказала женщина.

После этого злоумышленник посмотрел по сторонам, нашел утюг и начал бить им по голове Хачатрян. Позже он начал ее душить, женщине с трудом удалось вырваться. Избиение, по ее словам, продолжалось около 40 минут, «до изнеможения».

Дочь блогера смогла выбежать из квартиры и вызвать полицию и скорую помощь. Злоумышленник пытался скрыться, но в итоге был задержан. Он ничего не украл из дома и ничего конкретного не требовал. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Нападение на Мину Хачатрян произошло в ночь на пятницу, 17 мая. У женщины диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Известно, что Мина Хачатрян придерживается оппозиционных властям Армении взглядов и выступает против политики премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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      Марина Совина
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