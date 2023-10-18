Названы причины для нового роста биржевых цен на бензин

«Ъ» назвал перенос ремонтов на НПЗ причиной нового роста биржевых цен на бензин

После падения практически на четверть от сентябрьских максимумов биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали расти. Об этом со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) пишет «Коммерсантъ».

Стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 стабильно увеличивается с 12 октября, а 17 октября подорожало и дизельное топливо. Одной из основных причин такой динамики издание называет ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые под давлением властей были перенесены с сентября, когда наблюдался пик топливного кризиса, на более поздний срок.

Например, ключевой для региона Московский НПЗ встал на ремонт с 10 октября. Отсутствие погрузки с него может ударить по небольшим сетям АЗС, которые отправляют на продажу едва закупленный объем топлива.

Как утверждают источники, ряд других НПЗ проводит ремонтные работы сейчас для снижения выпуска. Сохраняющиеся ограничения на экспорт дизельного топлива (возможен только по трубопроводам) создают угрозу затоваривания резервуарных парков, и чтобы избежать ее, предприятия сокращают переработку нефти в целом. По данным Reuters, только в сентябре (ограничения введены 21 сентября) объем первичной переработки в среднем в сутки упал на 3,5 процента.

Давление на НПЗ оказывает и малая рентабельность нефтепереработки. Высокие цены на нефть для внутреннего рынка, привязанные к экспортной стоимости, подогреваются неуверенностью в действиях властей. С одной стороны, правительство пообещало пересмотреть демпферный механизм, чтобы нефтяники могли получить выплаты в полном объеме. С другой, соответствующий документ до сих пор не внесен в Госдуму.

Нервирует рынок и неопределенность сроков отмены ограничений по экспорту дизельного топлива. Текущее решение дает преимущества Киришскому, Ярославскому, Нижегородскому и Волгоградскому НПЗ, у которых есть доступ к нефтепродуктопроводам, а вот остальные заводы вынуждены работать только на внутренний рынок и терять доход.

Управляющий партнер «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко считает, что текущий рост цен можно назвать коррекцией, а не новой тенденцией, но не берется делать прогнозы относительно динамики. По его мнению, ключевыми факторами станут мировая конъюнктура и решения властей по регулированию сектора, предсказать которые никто не берется.

Ранее сообщалось, что для удержания розничных цен на топливо власти усилили давление сети АЗС. Помимо рекомендации вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, Федеральная антимонопольная служба начала активно проверять заправки и угрожать штрафами, если сочтет стоимость топлива необоснованно высокой.