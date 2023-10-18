Названы приоритеты США в вопросе помощи Украине и Израилю

Политолог Блохин: США предпочтут Израиль Украине

Если у США встанет выбор между помощью Украине и Израилю, то Вашингтон сделает выбор в пользу Тель-Авива, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» просьбу Израиля к США выделить военную помощь на 10 миллиардов долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Отмечалось, что эта сумма существенно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов.

«Это сумма значимая, но не какая-то сверхъестественная. Вспомним, как до СВО [замгоссекретаря США] Виктория Нуланд говорила, что мы потратили на Украину где-то пять с половиной миллиардов, чтобы "оторвать" ее от России. В этом контексте предоставить Израилю десять миллиардов долларов "по щелчку пальца" — это сумма весомая. Это еще раз демонстрирует, что у Израиля нет своих внутренних ресурсов, и он полагается на военную помощь США. Без США Израилю будет крайне сложно», — объяснил Блохин.

Он подчеркнул, что обе американские партии выступают в поддержку Израиля. По словам эксперта, в отличие от дискуссии по Украине, американские элиты не спорят относительно необходимости поддержать Тель-Авив.

«Даже сам факт того, что США поссорились со всем исламским миром ради Израиля, очень показателен. (...) Конечно, украинская тематика отходит на второй план. Все западные СМИ обсуждают не ситуацию на линии соприкосновения на Украине, а Израиль. Израиль — самый близкий союзник США, более того, страну поддерживают и в Европе», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Выбор будет сделан не в пользу Украины, но в пользу Израиля. Запад и так накачал Украину вооружением на 170 миллиардов долларов, и так было потрачено очень много, а здесь, в условиях угрозы существованию Израилю (если втянется Иран), то выбор будет сделан в пользу Израиля однозначно Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Израилю нужно гораздо меньше военной помощи со стороны США, чем Украине.

«Израиль нуждается в крупных объемах поставок боеприпасов, (...) в том числе и для [комплексов ПРО] Iron Dome. (...) Но ему не нужно и малой доли необходимого Украине. Однако Израиль действительно нуждается в небольшой помощи, несколько миллиардов долларов — один, два или три, но это ничто по сравнению с [оказанной Украине помощью]», — заявил он.