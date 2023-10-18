В России ответили на блокировку США резолюции по Газе фразой «маски сброшены»

Зампостпреда РФ Полянский назвал блокировку США резолюции ООН по Газе провалом

Наложение США вето на резолюцию по Газе в Совете Безопасности (СБ) ООН стало внешнеполитическим провалом Вашингтона. Так на блокировку американской стороной резолюции Бразилии отреагировал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона», — заявил дипломат.

Ранее СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции. США наложили вето, а Россия и Британия воздержались от голосования. Всего за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, однако резолюция считается не принятой, если постоянный член организации наложил вето.