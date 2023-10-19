Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 19 октября 2023Россия

Актер из «9 роты» стал министром в России

Актера Сослана Фидарова назначили министром культуры Северной Осетии

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии. Указ о его назначении на пост подписал глава российского региона Сергей Меняйло, соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Предыдущий министр Эдуард Галазов стал заместителем директора Владикавказского педагогического колледжа.

Фидаров учился на факультете искусств Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова, затем поступил в Щукинское училище, в котором завершил обучение в 2002 году. Два года он трудился в Русском драмтеатре имени Вахтангова, затем в московском театре «Мастер».

Популярность Фидаров приобрел после выхода картины режиссера Федора Бондарчука «9 рота». Позднее он выступил одним из продюсеров комедийной мелодрамы «Тээли и Толи», в которой сыграл пастуха.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский опроверг отъезд из России и наличие американского гражданства.

Артист разъяснил, что выезжал в Соединенные Штаты на время, чтобы навестить ребенка.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о перехвате двух украинских переоборудованных ракет С-200

    Тренер сборной Кении ответил назвавшему футболистов команды дровами Быстрову

    Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

    Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

    На Украине назвали ожидаемые сроки получения F-16

    В Дании рассказали о секретных планах по конфликту на Украине

    На Украине сообщили о новом способе борьбы с уклонистами

    Легендарные «Кресты» продадут

    Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным

    Таксист обстрелял москвича в ответ на замечание о громкой музыке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости