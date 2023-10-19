Актер из «9 роты» стал министром в России

Актера Сослана Фидарова назначили министром культуры Северной Осетии

Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии. Указ о его назначении на пост подписал глава российского региона Сергей Меняйло, соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Предыдущий министр Эдуард Галазов стал заместителем директора Владикавказского педагогического колледжа.

Фидаров учился на факультете искусств Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова, затем поступил в Щукинское училище, в котором завершил обучение в 2002 году. Два года он трудился в Русском драмтеатре имени Вахтангова, затем в московском театре «Мастер».

Популярность Фидаров приобрел после выхода картины режиссера Федора Бондарчука «9 рота». Позднее он выступил одним из продюсеров комедийной мелодрамы «Тээли и Толи», в которой сыграл пастуха.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский опроверг отъезд из России и наличие американского гражданства.

Артист разъяснил, что выезжал в Соединенные Штаты на время, чтобы навестить ребенка.