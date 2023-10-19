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14:08, 19 октября 2023Экономика

Чиновников призвали показать пример и пересесть на «Москвичи»

Депутат Москвичев призвал власти показать пример приобретением «Москвичей»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Продукцию автозавода «Москвич», в том числе модели «Москвич 6», нужно приобретать для чиновников, чтобы показать пример, призвал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Его мнение приводит РИА Новости.

«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию "Москвичей", именно хетчбэков марки М6», — заявил депутат во время посещения автозавода. Москвичев рассказал, что сам взял на испытание такую машину для оценки качества ее работы на дорогах России. По его словам, начинать эксплуатировать новые «Москвичи» должны именно «чиновники и правительство Москвы».

Ранее стало известно, что розничная цена седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,336 миллиона рублей, а в версии «Бизнес» — 2,536 миллиона. Топовая версия лифтбека «Москвич 6» будет стоить от 2,97 миллиона рублей. Новинку от столичного автоконцерна оснастили полуторалитровым турбодвигателем мощностью 174 лошадиные силы и шестиступенчатым автоматом.

В сентябре Совет Госдумы единогласно постановил начать обеспечивать депутатов российскими автомобилями с 2024 года. Сенатор Вячеслав Тимченко, в свою очередь, назвал разумной практику, при которой будут постепенно заменяться машины, выработавшие свой ресурс. До этого российский президент высказал мнение, что использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество.

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    Дмитрий Воронин
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