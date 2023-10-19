Лавров пригласил главу МИД Северной Кореи в Москву

Лавров пригласил главу МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву в удобное время

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил северокорейского коллегу Цой Сон Хи в Москву в удобное время. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров Лавров обсудил с главой МИД КНДР актуальные вопросы развития двусторонних отношений и график политических контактов. Особое внимание было уделено вопросам всесторонней реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров глав государств.

Ранее министр иностранных дел России прибыл в КНДР в рамках двухдневного визита. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также принял Лаврова в Пхеньяне, их встреча длилась чуть больше часа.