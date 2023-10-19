Нападающий «Милана» пропал в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак пропал в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норчепинг», пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Родственники и представители клуба ничего не знают о местонахождении игрока в течение последних 14 дней. Футболист не появляется на тренировках, связаться с ним не удается.

«Я хочу знать, в порядке ли он. Меня беспокоит то, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я много раз пытался ему позвонить, но до него трудно дозвониться. Я не теряю надежды, что он вернется», — заявил спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.

Арендное соглашение «Милана» с «Норчепингом» истекает в начале ноября, после этого 20-летний игрок обязан вернуться в расположение итальянской команды. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Швеции, в которых не отметился результативными действиями.