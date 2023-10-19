Назван объединяющий достоинства ракеты и самолета комплекс

Шурыгин: гиперзвуковой «Кинжал» объединяет достоинства истребителя и ракеты

Российская гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал», разработанная для истребителя МиГ-31, объединяет в себе достоинства ракеты и самолета-носителя. Особенности боеприпаса назвал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

«Это аналог нашего наземного "Искандера", фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. "Искандер" — наземный комплекс, а "Кинжал" — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.

Эксперт отметил, что скорость «Кинжала» в десять раз превышает скорость звука. По его словам, это делает боеприпас недостижимым для любых систем перехвата.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования пространства над Черным морем самолетами Воздушно-космических сил России с ракетами «Кинжал».

В сентябре индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что оборонные предприятия госкорпорации увеличат выпуск ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».