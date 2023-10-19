Нефтерынку предрекли рост поставок после снятия части санкций с Венесуэлы

Bloomberg: нефтедобыча в Венесуэле вырастет на 25 % после ослабления санкций США

Снятие части санкций Министерства финансов США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы позволит латиноамериканской стране нарастить объемы добычи сырья в 2025 году на 25 процентов к текущему уровню, или на 170-200 тысяч баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

По словам научного сотрудника по энергетической политике стран Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера Франсиско Мональди, в случае полного снятия нефтяных санкций США в отношении Венесуэлы объемы сырьевой добычи в этом государстве могут увеличиться на 250-300 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, нынешний уровень добычи в стране оценивается примерно в 750-800 тысяч баррелей в день.

При обоих сценариях (частичном или полном снятии ограничений) мировой рынок сможет рассчитывать на дополнительные поставки нефти. Это поможет незначительно снизить риски образования дефицита на глобальном уровне. Однако при сохранении актуального уровня нехватки предложения наращивание венесуэльского экспорта к 2025 году вряд ли поможет полностью справиться с подобного рода угрозами, пришли к выводу эксперты.

О частичном снятии нефтяных санкций США в отношении Венесуэлы стало известно 19 октября. Руководство Минфина Соединенных Штатов разрешило местным компаниям и инвесторам проводить ряд сделок с представителями нефтегазового сектора латиноамериканской страны. Речь шла в том числе о снятии запрета на вторичную торговлю продукцией и активами корпорации PDVSA, а также о возобновлении возможности осуществления трансакций с венесуэльским нефтегазовым гигантом.

На этом фоне стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в моменте опускалась до отметки в 89,78 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составляло 1,8 процента. Однако ближе к 14:00 по московскому времени сырьевые котировки незначительно отыграли падение и достигли уровня в 90,2 доллара.