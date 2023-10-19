Цены на нефть упали после ослабления санкций США против Венесуэлы

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже 90 долларов за баррель

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent опустились ниже 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 12:30 по московскому времени сырьевые котировки достигли показателя 89,78 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,8 процента. Эксперты связывают падение стоимости декабрьских фьючерсов с частичным ослаблением санкций Министерства финансов США в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы.

Ранее ведомство разрешило американским компаниям и инвесторам совершать сделки с государственной компанией Minerven и корпорацией PDVSA. Выданные лицензии в том числе позволили снять запрет на вторичную торговлю продукцией и активами вышеуказанных предприятий при условии выполнения властями Венесуэлы своих обязательств в соответствии с дорожной картой проведения выборов в 2024 году.

Аналитики полагают, что ослабление санкционного давления на латиноамериканское государство, являющегося крупнейшей страной по доказанным сырьевым запасам, позволило компенсировать негативный эффект для глобального нефтерынка от продолжающейся войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов добычи сырья в Венесуэле на 25 процентов или на 200 тысяч баррелей в сутки к нынешнему показателю. Это обстоятельство поможет значительно нарастить мировое предложение.