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12:38, 19 октября 2023Экономика

Цены на нефть упали после ослабления санкций США против Венесуэлы

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже 90 долларов за баррель

Фото: Globallookpress.com

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent опустились ниже 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 12:30 по московскому времени сырьевые котировки достигли показателя 89,78 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,8 процента. Эксперты связывают падение стоимости декабрьских фьючерсов с частичным ослаблением санкций Министерства финансов США в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы.

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Ранее ведомство разрешило американским компаниям и инвесторам совершать сделки с государственной компанией Minerven и корпорацией PDVSA. Выданные лицензии в том числе позволили снять запрет на вторичную торговлю продукцией и активами вышеуказанных предприятий при условии выполнения властями Венесуэлы своих обязательств в соответствии с дорожной картой проведения выборов в 2024 году.

Аналитики полагают, что ослабление санкционного давления на латиноамериканское государство, являющегося крупнейшей страной по доказанным сырьевым запасам, позволило компенсировать негативный эффект для глобального нефтерынка от продолжающейся войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов добычи сырья в Венесуэле на 25 процентов или на 200 тысяч баррелей в сутки к нынешнему показателю. Это обстоятельство поможет значительно нарастить мировое предложение.

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    Анатолий Акулов
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